Регіонали хочуть брати участь у зустрічі в форматі Україна-ЄС-США-РФ

Партія регіонів заявила про бажання брати участь у зустрічі між Україною, ЄС, США та РФ.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Відзначається, що ПР готова виступати на зустрічі від південного сходу України. Таке рішення вчора пізно ввечері ухвалила Президія Політради партії.

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В якості парламентера ПР запропонувала кандидатуру Михайла Добкіна, який виграв праймеріз на з'їзді ПР і є кандидатом на пост Президента України від цієї партії.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично усі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.

Проте РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

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6 квітня у Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами скоїли спроби захопити органи державної влади.

9 квітня в Луганську Добкіна прогнали мітингувальники біля захопленої сепаратистами будівлі Управління Служби безпеки України. «Регіонала» разом з охороною виштовхали за територію барикад, все це супроводжувалося нецензурними висловлюваннями, вигуками «Зрадник!», «Ганьба!» і рукоприкладством з боку мітингувальників. Добкіну і його супроводу насилу вдалося сісти в автомобіль і залишити місце протистояння.

7 квітня відбулася телефонна розмова Держсекретаря США Джона Керрі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, за результатами якого Білий дім заявив, що протягом найближчих 10 днів між Україною, Росією, США і ЄС відбудуться переговори для пошуку шляхів зняття напруженості.

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8 квітня Лавров повідомив, що Москва готова до переговорів у форматі РФ-США-ЄС-Україна.

Прес-секретар очільника європейської дипломатії Кетрін Ештон сказала, що чотиристороння зустріч очільників дипломатій ЄС, США, України і Росії з врегулювання української кризи відбудеться в Європі наступного тижня, зараз відпрацьовуються її час і місце. За словами Майї Косьянчич, зустріч, скоріше за все, може відбутися у середу-четверг, 16-17 квітня.