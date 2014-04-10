У Держдумі вимагають визнати розвал СРСР незаконним

Про це йдеться в сюжеті спецвипуску ТСН.

Від генпрокурора Російської Федерації вимагають не багато ні мало – визнати розпад СРСР незаконним. На думку депутатів, це дасть "правильну історико-політичну картину, яка дозволить зробити достовірні висновки", а також "поштовх національно-визвольному руху на території країн колишнього СРСР".

Читайте такожДепутати Держдуми вимагають судити Михайла Горбачова за розвал СРСР

Ця сама група реставраторів просить Генпрокуратуру перевірити, чи не був американським шпигуном колишній президент СРСР Михайло Горбачов і чи не зумисне він розвалював Союз.

Сам 83-річний Горбачов нині живе в Німеччині. Телефоном пояснив, що свого внеску в розпад СРСР не бачить. "Я думаю, що треба буде стару Думу зібрати, хто живий, і показати кадри, де вони голосують і "Ура!" кричать за Біловезькі угоди. Я думаю, для серйозної розмови тут теми немає", - зазначив екс-лідер Союзу.

"Люди, мабуть, вирішили всі проблеми в Росії. Уже нема їх – займемося дурницями, вигадаємо щось. Головне, щоб писали про нас, щоб усі говорили", - прокоментував він ініціативу депутатів Держдуми. Сам Горбачов тужить за втраченою країною. Однак покарати за смерть СРСР радить інших.

"І тих, хто приймав рішення, і тих, хто підтверджував голосуванням. Я тут до чого? Я на той момент уже залишив посаду", - наголосив останній керівник Радянського союзу. Перший президент України юридичний бік ліквідації Радянського союзу вважає бездоганним: право народів на самовизначення було записано в союзних конституціях. Окрім того, Біловезькі угоди ратифікували парламенти країн-учасниць.

"Якщо депутати Держдуми хочуть переглянути це питання, то вони можуть переглянути тільки в Росії, не в Україні, ні в інших державах. Ясно, що воно замовне і випливає з промови їх вождя Путіна, який сказав, що Україна не дуже законно вийшла з СРСР. Так тоді і Росія не дуже законно? І тоді Путін не дуже законний президент не дуже законної держави?", - підсміюється один із підписантів Біловезький угод Леонід Кравчук.

Ідея відродити великий і могутній переслідує Володимира Путіна вже давно. Розвал СРСР він називає не інакше як трагедією. Три роки тому Держдума ухвалила закон "Про співвітчизників" – усі, хто мав радянський паспорт, можуть отримати російський за спрощеною процедурою.