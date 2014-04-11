У Царьова стріляли з вогнепальної зброї - джерело
02:58, 11 квітня 2014Політика
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Стан здоров'я кандидата в Президенти, народного депутата Олега Царьова в нормі.
У Царьова стріляли з вогнепальної зброї / telegraf.com.ua
Про це РБК-Україна повідомило джерело в штабі Царьова, уточнивши, що, за наявними даними, проти Царьова застосовувалася вогнепальна зброя.
"З ним усе гаразд, він цілий. Зараз ми шукаємо того, хто стріляв з пістолета", - сказав співробітник штабу.
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Як повідомляв УНІАН, в Одесі біля готелю "Променад" на Фонтанській дорозі проросійські активісти напали на прихильників єдиної України, які очікували появи кандидата в президенти Олега Царьова.
Самого кандидата в президенти вивезли в чорній машині в супроводі спецназу в невідомому напрямку.
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