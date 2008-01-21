Богатирьова поїде до Москви раніше за Тимошенко

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить візит до Російської Федерації у другій декаді лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це було домовлено сьогодні під час щотижневої зустрічі глави держави з прем`єр-міністром України.

Водночас, зазначається у повідомленні, 28-30 січня відбудеться робоча поїздка до Москви секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ для підготовки візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА, де 12 лютого відбудеться друге засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Про це було домовлено під час телефонної розмови В.ЮЩЕНКА та Президента РФ Володимира ПУТІНА.