Ющенко сказав Тимошенко притримати коней

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає досить поспішним розгляд та прийняття Кабінетом міністрів України 16 січня розпорядження про затвердження переліку господарських товариств, державні пакети акцій яких підлягають першочерговому продажу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств, що підлягають першочерговій підготовці до продажу у 2008 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив сьогодні під час традиційної щотижневої зустрічі з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Участь у зустрічі також взяв глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що на розширеному засіданні Кабінету міністрів 26 грудня минулого року він висловив пропозицію стосовно того, що першочерговим має бути прийняття нової редакції Закону України «Про Державну програму приватизації», який повинен повернути чесну, прозору, конкурентну приватизацію, щоб не повторити помилки приватизації Луганського тепловозобудівного заводу, Кременчуцького нафтопереробного заводу, коли конкурсу практично не було.

«Я наполягав, щоб уряд у цьому питанні рухався у законодавчій площині», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. Глава держави звернувся до прем’єр-міністра з проханням невідкладно ініціювати скасування цього рішення на найближчому засіданні Кабінету міністрів України. «Питання приватизації має особливу державну вагу, воно є одним із національних пріоритетів. Підхід усіх гілок влади до приватизаційного процесу має бути узгодженим та скоординованим», – також наголосив Президент.

Щодо Державної програми приватизації А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що цей законодавчий акт буде, безумовно, прийнятий Верховною Радою.

Окремої уваги під час зустрічі було надано питанню подолання інфляції. Президент вважає, що вже найближчими днями уряд має розробити, затвердити та розпочати реалізацію антиінфляційних заходів.

За словами глави держави, невідкладного реагування уряду потребує і ситуація з мобілізацією податків і зборів до бюджету. Одночасно з підготовкою змін до державного бюджету на 2008 рік, переконаний В.ЮЩЕНКО, мають бути ініційовані зміни до податкових законів щодо ліквідації прогалин, які дозволяють недобросовісним платникам застосовувати схеми ухилення від оподаткування.

Окрім того, наведення порядку потребує ситуація з відшкодуванням ПДВ. По сумах, за якими минув термін, перевірки мають бути негайно завершені та законно заявлений до відшкодування ПДВ повинен бути повернутий із бюджету. «Кардинальних змін потребує ідеологія роботи податкових органів під час відшкодування ПДВ», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також Президент, голова Верховної Ради та прем’єр-міністр обговорили діяльність та фінансовий стан Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». В.ЮЩЕНКО вважає, що робота «Нафтогазу України» має стати предметом розгляду одного з найближчих засідань Ради національної безпеки та оборони України.