Турчинов доручив перевіряти присутність зареєстрованих у залі нардепів

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови ВР, відповідне доручення Турчинов дав Апарату Верховної Ради України під час пленарного засідання у п‘ятницю.

За його словами, через малу чисельність депутатів на засіданні парламенту сьогодні немає можливості приймати «дуже важливі та відповідальні рішення».

«Зараз всі фракції працюють неорганізовано, у тому числі, й позафракційні депутати», - додав він, доручивши працівникам апарату «перевіряти фактичну присутність депутатів на засіданнях».

Читайте такожТурчинов просить депутатів-сумісників визначитися зі стільцем, на якому вони сидітимуть

«Прошу перевіряти фактично за наявністю в системі «Рада» карток явку депутатів, а не за підписами зранку в бланку реєстрації», - сказав Турчинов.

Окрім того, голова Верховної Ради звернувся до керівників фракцій з проханням провести відповідну роботу з депутатами, «щоб ми не ганьбили парламент України перед нашими виборцями, які, на відміну від депутатів, ходять регулярно на роботу, за що й отримують зарплатню».