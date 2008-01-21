Луценко виїхав за кордон

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на чолі делегації МВС України прибув сьогодні з дводенним візитом до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, Ю.ЛУЦЕНКО провів офіційні зустрічі з віце-прем‘єр-міністром, міністром внутрішніх справ і адміністрації Польщі Гжегошем СХЕТИНОЮ, головним комендантом поліції Польщі надінспектором Тадеушем БУДЗІКОМ. У ході двосторонніх переговорів йшлося про стан і перспективи двостороннього співробітництва в питаннях боротьби з організованою злочинністю, нелегальною міграцією, протидії торгівлі людьми, боротьби з "відмиванням грошей" тощо. Зокрема, було акцентовано увагу на необхідності посилення прикордонного співробітництва, протидії контрабанді, викраденню автотранспорту.

Учасники переговорів торкалися теми добросусідства, зокрема, співпраці польської поліції та української міліції у рамках Шенгенської зони.

У центрі уваги українських та польських правоохоронців було питання забезпечення безпеки під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, опрацювання спільної стратегії безпеки, спільних дій, обміну досвідом тощо.

Міністри підписали Декларацію про співпрацю у сфері забезпечення безпеки під час Євро-2012. Декларація передбачає, зокрема, створення відповідних підрозділів, які будуть відповідати за координацію та втілення стратегії безпеки Євро-2012. Документом передбачено також уніфікацію польських та українських рішень, нормативних документів у сфері безпеки масових спортивних заходів, адаптацію рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу, а також правил і процедур, перевірених у тих країнах, які проводили спортивні заходи подібного масштабу.