Коаліція готова йти на компроміс

Коаліція готова до ухвалення постанови парламенту щодо приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО, якщо фракції опозиції виявлять своє бажання до конструктивної співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання ради коаліції після розгляду питання щодо розблокування з боку опозиції роботи Верховної Ради. «Коаліція готова як компроміс прийняти відповідну заяву Верховної Ради», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому, наголосив він, ця заява має бути аналогічна листу трьох керівників держави щодо приєднання України до ПДЧ в НАТО.

Водночас М.ТОМЕНКО зазначив, що заява має містити положення щодо обов’язковості проведення референдуму перед вступом України до НАТО. «Якщо опозиція налаштована працювати, то коаліція готова до такого компромісу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.

18 січня фракції Партії регіонів і КПУ заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від А.ЯЦЕНЮКА відкликати свій підпис під листом до Генсекретаря НАТО.