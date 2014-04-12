Зустріч Україна-ЄС-США-Росія відбудеться у Женеві 17 квітня

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, представники чотирьох сторін будуть щукати політичне вирішення кризи довкола Криму та врегулювання напруженої ситуації на сході України.

"Верховний представник ЄС Кетрін Ештон візьме участь у зустрічі між Європейським Союзом, Сполученими Штатами, Україною та Росією, яка відбудеться в Женеві у четвер, 17 квітня для обговорення кризи в Україні. Європейський Союз повністю залучений до дипломатичних зусиль щодо деескалації кризи в Україні і пошуку політичного врегулювання," йдеться у повідомленні Європейської Служби зовнішьної дії.

Читайте такожЄС наразі не підтвердив, що чотиристороння зустріч відбудеться в Женеві 16-17 квітня

"Разом з міжнародною спільнотою ЄС робить значний внесок до зусиль щодо стабілізації ситуації в країні (Україні)," говориться у повідомленні.

Раніше високопоставлений дипломат ЄС відкинув пропозицію російської сторони аби в зустрічі взяли участь представники східних регіонів України, сказавши, що українська делегація сама має вирішувати, хто має бути в її складі.

В зустрічі у Женеві візьмуть участь виконувач обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, Державний секретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.