Ющенко дав оцінку інцидентові між Луценком і Черновецьким

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає поведінку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО такою, що дискредитує державу.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що хоч і не був присутній при цьому інциденті, він розуміє, чому цей випадок набув такого резонансу. «Сьогодні факт є в тому, що два високопосадовця держави припустилися до поведінки, яка дискредитує державу, всіх нас», - сказав Президент.

Він нагадав, що дав доручення генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ протягом 4 днів встановити всі обставини цього інциденту, доповісти главі держави і дати публічну оцінку цим подіям.

«Я переконаний, що всі ми повинні виходити, у тому числі і в даному епізоді, з того, що закон один для всіх», - сказав Президент, наголосивши, що він розуміє, яка сьогодні іде політизація цього питання, «тому що кожна сторона намагається виловити свою рибку у цій воді. Переконаний, що через правоохоронні органи, через керування виключно законом по даному епізоду ми можемо знайти достойну відповідь для держави, для мерії, для Міністерства внутрішніх справ».

Водночас, В.ЮЩЕНКО зауважив, що йому як Президенту хотілося, аби люди, наділені таким високим статусом, пам’ятали, що за ними держава, і що мільйони людей можуть або обговорювати їхню поведінку, або брати приклад з них.

«На жаль, це прикрий випадок, і я думаю, що у найближчі декілька днів Генеральна прокуратура запропонує свою оцінку цих подій і врегулювання цього скандалу», - підкреслив глава держави.