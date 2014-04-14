Кернес пообіцяв допомогти звільнити затриманих сепаратистів

Як повідомляє Радіо Свобода, Кернес пообіцяв допомогти амністувати 65 осіб, затриманих на початку тижня за участь у захопленні облдержадміністрації.

Міський голова Харкова не виключив, що заплатить за них заставу. Також Кернес пообіцяв домагатися від Верховної Ради термінового ухвалення закону про місцевий референдум, а також на всіх рівнях вимагати повернення ефіру російських телеканалів.

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Частина людей його запевненням не повірила, але нападники все ж залишили подвір’я міськради. За свідченням журналістів, які чули їх розмови, до штурму вони не були готові.

Спецпідрозділи міліції залишаються біля міської ради і продовжують охорону.

Раніше повідомлялося, що у Харкові люди з георгіївськими стрічками, озброєні битами, прорвалися та територію міськради і заблокували будівлю.

Мітинги, які пройшли у місті у неділю, закінчились сутичками і стріляниною. Люди з бітами і георгіївськими стрічками напали на прихильників єдиної України, є постраждалі.