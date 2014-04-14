Кернес пообіцяв допомогти звільнити затриманих сепаратистів
Міський голова Харкова Геннадій Кернес переконав учасників проросійських акцій залишити подвір’я Харківської міськради.
Як повідомляє Радіо Свобода, Кернес пообіцяв допомогти амністувати 65 осіб, затриманих на початку тижня за участь у захопленні облдержадміністрації.
Міський голова Харкова не виключив, що заплатить за них заставу. Також Кернес пообіцяв домагатися від Верховної Ради термінового ухвалення закону про місцевий референдум, а також на всіх рівнях вимагати повернення ефіру російських телеканалів.
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Частина людей його запевненням не повірила, але нападники все ж залишили подвір’я міськради. За свідченням журналістів, які чули їх розмови, до штурму вони не були готові.
Спецпідрозділи міліції залишаються біля міської ради і продовжують охорону.
Раніше повідомлялося, що у Харкові люди з георгіївськими стрічками, озброєні битами, прорвалися та територію міськради і заблокували будівлю.
Мітинги, які пройшли у місті у неділю, закінчились сутичками і стріляниною. Люди з бітами і георгіївськими стрічками напали на прихильників єдиної України, є постраждалі.