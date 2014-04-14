Луценко: влада має якнайшвидше призначити референдум

Про це заявив екс-глава МВС Юрій Луценко в ефірі 5 каналу, повідомляє прес-служба.

"Влада має негайно оголосити референдум з тих питань, яким Кремль намагається збурити українців та зіткнути їх лобами. Він має стосуватися, по-перше, "мовного питання" із підтвердженням державного статусу українській мові та надання державного захисту російській мові", - зазначив Луценко.

За його словами, ще одне питання, яке треба вирішити під час референдуму, це розширення прав місцевого самоврядування.

"Сьогодні однозначно треба надати регіонам повноваження і ресурси для вирішення проблем. Це – саме та вимога, яка постійно лунала на Майдані", - зазначив Луценко.

Читайте такожЛуценко: Все керівництво міліції Сходу України й досі контролюється родиною Януковича

"По-третє, референдум має дати відповідь на питання про напрямок інтеграції України. Я переконаний, що ми виграємо всі три питання на загальноукраїнському інтересі включно з приєднанням до Європейського Союзу. Потім Кремль вже не зможе далі маніпулювати свідомістю людей", - переконаний політик.