В Одесі сепаратисти перекинули авто місцевого телеканалу

Про це повідомила у Facebook редактор каналу Катерина Єрська.

"Прихильники антимайдана перевернули службову машину нашої знімальної групи. Активісти бачили, що ми знімаємо, як вони закидають яйцями будівлю. На зворотному шляху, мабуть, вирішили помститися", - написала вона.

"Оператор, журналіст і я цілі. Ми йшли позаду колони. Пишемо заяву, працюють експерти", - зазначила вона.

Згідно з інформацією очевидців, хулігани нібито побачили в машині червоно-чорний прапорець, який дістали, розбивши лобове скло. Потім машину, незважаючи на табличку "телебачення", перевернули, оскільки вважали, що вона належить "Правому сектору", пише Українська правда.

Працівники телекомпанії стверджують, що прапорців в машині не було.

Інцидент відбувався на очах працівників міліції, однак вони не втручалися

Проросійські "активісти" у неділю провели мітинг біля будівлі управління Служби безпеки України в Одеській області.

Їх лідери провели переговори з керівництвом СБУ та міліціонерами, що охороняли вхід в будівлю. Правоохоронці запевнили громадських діячів, що не будуть розганяти мирні мітинги. У підсумку лідери акції закликали прихильників повертатися на Куликове поле.

Однак це не влаштувало всіх учасників акції - деяка кількість активістів все-таки залишилося перед СБУ, частина розійшлася. У підсумку на Куликове поле прийшли кілька сотень людей, які активно висловлювали невдоволення своїми лідерами і відсутністю штурму