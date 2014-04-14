Регіонали проти силового сценарію та використання армії на Сході

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час Погоджувальної ради керівників фракції та комітетів парламенту.

“Ми категорично проти силового сценарію розвитку подій. Тим паче, вважаємо неприйнятним використання української армії проти українських громадян”, - сказав депутат.

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Зокрема, за його словами, люди на Сході хочуть, аби російська мова отримала статус другої державної мови, розглянути питання щодо федеративного устрою, а також щодо можливості щодо проведення місцевих референдумів.

Депутат зазначив, що сьогодні має відбутися нарада щодо конституційної реформи і відповідний проект має бути обговорений з громадянами.

“Якщо там не буде відзначено яких-небудь складових по тим питанням, які порушують люди зі Сходу, ви розумієте прекрасно, яка реакція буде у відповідь”, - сказав Єфремов і наголосив, що громадяни також повинні мати можливість вносити свої пропозиції щодо змін до Конституції.