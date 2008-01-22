Ющенко хоче, щоб гроші робили гроші

Кошти від приватизації недоцільно направляти на соціальні виплати.

Таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Президент підкреслив, що проведення за один рік масової приватизації призведе до зменшення вартості активів підприємств, які пропонуються на продаж.

„Ми б не хотіли, щоб тема соціальної домінанти стала базовою в контексті національної приватизації”, - зауважив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, необхідно пам’ятати, що продаються активи підприємств, які більше ніколи не повернуться в державну власність.

„Скоріше за все, більш продуманою економікою була б та, що через приватизацію нам треба піднімати економічні національні програми, через економічні соціальні програми піднімати ВВП, відрахування до бюджету, і через бюджет формувати нові стосунки із соціально чутливими верствами, насамперед, із вкладниками “Ощадбанку””, - сказав глава держави.

За його словами, державі потрібен той механізм, який „творить багатство і не зменшує його, щоб ми потім це багатство багато разів використовували для підтримки рівня благополуччя людей”.

Крім того, Президент розкритикував дії урядів, що призвели до виникнення великого дефіциту держбюджету, великих запозичень і збільшення зовнішніх зобов’язань.

„Це не є продуманою і правильною тактикою”, - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що і центральна, і місцева влада повинні навчитися розпоряджатися тими коштами, які надходять до держбюджету через систему оподаткування.