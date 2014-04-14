У Маріуполі включили російські телеканали - ЗМІ

Деякі маріупольські провайдери вже повернули в ефір російські телеканали. Про це 0629 повідомили мешканці.

При цьому всеукраїнський «5-й канал» сьогодні з ранку не транслюється.

«Це пов'язано з захопленням міськради?» - цікавилися мешканці.

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Як повідомили 0629 інтернет-провайдери, дійсно російські телеканали знову транслюються в Маріуполі. Лише один великий провайдер все ще детально вивчає це питання, але повернути російські телеканали готовий.

Тут зазначають, що таке рішення пов'язане з політичною ситуацією в місті та розпорядженням з Києва.

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Що ж стосується «5-го каналу», то зараз він знаходиться на профілактиці. До речі, трансляція цього каналу зараз припинена і в мережі Інтернет.