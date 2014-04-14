В Ждановці сепаратисти захопили міськраду

20 сепаратистів захопили будівлю Жданівської міської ради і встановили прапор "Донецької республіки".

Про це повідомляють Новини Донбасу. Ніхто не перешкоджав захоплення будівлі. Організатор захоплення оголосив, що тепер Жданівка - частина Донецької республіки, а місцева влада, нібито, перейшла на бік сепаратистів.

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