В Ждановці сепаратисти захопили міськраду

14:52, 14 квітня 2014
Політика
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20 сепаратистів захопили будівлю Жданівської міської ради і встановили прапор "Донецької республіки".

Еще в одном городе объявили о присоединении к

Про це повідомляють Новини Донбасу.

Ніхто не перешкоджав захоплення будівлі.

Організатор захоплення оголосив, що тепер Жданівка - частина Донецької республіки, а місцева влада, нібито, перейшла на бік сепаратистів.

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