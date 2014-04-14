В Ждановці сепаратисти захопили міськраду
14:52, 14 квітня 2014Політика
0 0
20 сепаратистів захопили будівлю Жданівської міської ради і встановили прапор "Донецької республіки".
Ще в одному місті оголосили про приєднання до "Донецької республіки"
Про це повідомляють Новини Донбасу.
Ніхто не перешкоджав захоплення будівлі.
Організатор захоплення оголосив, що тепер Жданівка - частина Донецької республіки, а місцева влада, нібито, перейшла на бік сепаратистів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter