Ющенко похвалив Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд вирішувати економічні проблеми, що виникатимуть в ході повернення громадянам знецінених заощаджень.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи можна здійснити ці виплати за два роки, Президент зауважив, що у будь-якому випадку можна зробити багато.

„І вже в цьому є похвала. Це треба робити. Не треба закривати очі на явні проблеми, які формуються такою політикою, не треба забувати – це інфляційна складова”, - наголосив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, всі добре розуміють, що “вкиданням” таких коштів в економіку можна не втримати показник інфляції, передбачений бюджетом на 2008 рік.

„Ця інфляція буде з’їдати набагато більше, ніж 9,6%... Якщо зараз не буде вироблена антиінфляційна політика НБУ, Мінфіну, то щоб не склалося потім враження, що одна рука дає, а інша такими ж темпами назад забирає, і від соціальних очікувань люди дуже швидко перейдуть до розчарувань”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також застеріг від популістських кроків в цій сфері. „Мені здається, що великою шкодою для національної політики в цілому можуть бути як політичний, так і соціальний популізм. Ми повинні бути тверезими, коли ми говоримо про такого типу зобов’язання”, - підкреслив глава держави.

„Я, безумовно, розумію, як соціально привабливо говорити про ці речі, виконувати їх, але, з іншої сторони, ми говоримо про те, що ми не повинні через соціальний або політичний популізм перейти через здоровий глузд і повернути українську економіку у період 1993 року, коли інфляція росла більшими темпами, ніж будь-який інший показник”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що в держбюджеті на 2008 рік на виплату компенсацій знецінених заощаджень громадян виділено 6 млрд. грн., в той час як борг держави перед вкладниками “Ощадбанку” і громадянами, які мали державні цінні папери, становить 131 млрд. грн. станом на 1 січня 2008 року, бюджет країни на рік - 260 млрд. грн., ВВП на рік – 769 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що при доопрацюванні бюджету, яке здійснюватиметься протягом місяця, потрібно рухатися до того, щоб забезпечити соціальні та інші зобов’язання, які є у держави. Водночас це необхідно співставляти з економічними можливостями країни, її розвитком.

„Коли ми будемо формувати модель 2008 року, то оця рівновага - між економікою споживання і економікою виробництва - це співвідношення, безумовно, повинно бути професійно прораховане, і уточнений бюджет 2008 року, я переконаний, що він візьме на себе додаткові зобов’язання по цьому показнику, хоча ще раз підкреслюю, ці зобов’язання повинні братися виключно в межах контролю за інфляцією, контролю за стабільністю національної політики, економічним розвитком, тобто параметрами, які є базовими, фундаментальними. І я думаю, що вони стануть основою для тієї дискусії, яка буде в парламенті”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.