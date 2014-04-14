Дипломати радять делегації від України твердо відстоювати Крим під час зустрічі у Женеві

Основний підхід України на майбутніх переговорах - твердо стояти на позиції, що Крим є невід’ємною частиною України та його статус не є і не може бути предметом обговорення.

В документі пропонується напередодні зустрічі у чотирьохсторонньому форматі (Україна-США-ЄС-РФ) провести попередні конфіденційні переговори зі США та ЄС, у ході яких узгодити порядок денний консультацій виходячи з пріоритетності переговорної позиції, що Крим є невід’ємною частиною України та його статус не є і не може бути предметом обговорення.

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Дипломати також означили вимоги до РФ, які мають прозвучати на переговорах.

Зокрема, безумовне відновлення територіальної цілісності та виведення абсолютно всіх російських військ з території України, враховуючи денонсацію РФ угод про тимчасове перебування ЧФ РФ в АРК.

Крім того йшлося про відведення російських військ від українсько-російського державного кордону та деескалації напруги, у тому числі на кордоні з Придністров’ям. Необхідно отримати чіткі запевнення РФ стосовно ненападу на Україну за будь-яких умов. Підтвердженням цього має стати, серед іншого, скасування рішення Ради Федерації РФ стосовно використання військ РФ на території України від 1 березня 2014 року.

Також серед висунутих вимог - припинення направлення в Україну диверсантів та провокаторів, агресивної риторики у ЗМІ, спекуляцій стосовно начебто утисків російськомовних громадян тощо, недопущення безпідставного блокування українського експорту та енергетичного шантажу, затримання та повернення на Україну осіб, які переховуються в РФ і оголошені у нашій державі у розшук.