У Москві «замінували» посольство України

Про це власному кореспонденту УНІАН в Росії повідомив співробітник посольства.

«Сьогодні по електронній пошті на адресу посольства надійшов анонімний лист про мінування будівлі української дипломатичної місії. Оперативно було зроблено запит до російської сторони, яка надіслала представників відповідних спецслужб з собакою. Будівля посольства була оглянута спеціалістами у супроводі українського дипломата», - сказав співрозмовник агентства.Читайте такожУ Харкові "замінували" залізничний вокзал

Він наголосив, що у результаті огляду вибухівки не виявлено, під час перевірки рух транспорту біля посольства було перекрито, до посольства прибули автомобілі швидкої допомоги та пожежної охорони.