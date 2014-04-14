Кримські чиновники повинні пройти підготовку в Москві - Путін

"Ми постараємося повністю уникнути бюрократизації процесу (формування органів влади)", - запевнив Путіна в.о глави Республіки Крим Сергій Аксьонов. Як пише ІТАР-ТАСС, згідно зі штатним розписом в Криму повинно було бути 39 тис. федеральних чиновників, але, за дорученням президента, це кількість обмежена.

"Ми це виконуємо доручення, 93 органів залишиться 12", які виконують державні функції, зазначив Аксьонов.

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"Потрібно буде з кримчанами, які будуть виконувати федеральні функції на місцях, провести відповідну роботу, організувати їхню підготовку, стажування в Москві, навчання у відповідних навчальних закладах з підготовки адміністративних працівників", - порадив Путін.

Аксьонов повідомив, що "до кожного міністерства прикріплений куратор з федеральних відомств, ми направляємо в регіони РФ кадри на навчання". Він додав, що на цю тему у вівторок в Сімферополі відбудеться нарада, яку проведе віце-прем'єр Дмитро Козак.