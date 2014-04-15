Царьова відвезли в білому автомобілі у невідомому напрямку
Кандидат у президенти України Олег Царьов разом з охороною зважився покинути будівлю телеканалу ICTV, де він брав участь у програмі "Свобода слова".
Тут його зустріли активісти, які чекали ще від початку програми.
Царьова відразу закидали яйцями, зробили коридор ганьби, за яким політик проходив під крики "Ганьба!", "Царьов - х...о!" і "На коліна!".
Царьову вдалося пробратися до швидкої допомоги. Коли машина проїхала трохи, її зупинили, деякі мітингувальники намагалися розбити вікна в авто.
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В 2:48 мітингувальники домовилися з міліцією про те, що Царьова пересадять з "швидкої" в автозак і доставлять в СБУ. Крім того, мітингувальники будуть писати колективну заяву, щоб політика змогли притягнути до відповідальності за посягання на територіальну цілісність України.
2:53 Царьова вивезли в білій машині в невідомому напрямку, не дочекавшись автозаку.