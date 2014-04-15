Обама звинуватив Росію в підтримці протестів в Україні

Про це повідомили в Білому домі, пише Газета.Ru.

Обама також відзначив зростання політичної й економічної ізоляції Росії і «дав зрозуміти, що втрати, які вже понесла Росія, збільшаться, якщо ці дії продовжаться».

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В ході розмови Обама також закликав всіх озброєних людей в Україні, які не є частиною регулярної української армії, «скласти зброю».

Раніше повідомлялося, що в ході телефонної розмови двох лідерів, президент Росії Володимир Путін закликав Обаму максимально використовувати наявні у американської сторони можливості, щоб не допустити застосування сили і кровопролиття.