Обама звинуватив Росію в підтримці протестів в Україні
05:38, 15 квітня 2014Політика
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Президент США Барак Обама в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним висловив стурбованість у зв'язку з тим, що російська сторона, на його думку, підтримує дії проросійських активістів на сході України.
Обама закликав проросійських активістів в Україні «скласти зброю» / REUTERS
Про це повідомили в Білому домі, пише Газета.Ru.
Обама також відзначив зростання політичної й економічної ізоляції Росії і «дав зрозуміти, що втрати, які вже понесла Росія, збільшаться, якщо ці дії продовжаться».
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В ході розмови Обама також закликав всіх озброєних людей в Україні, які не є частиною регулярної української армії, «скласти зброю».
Раніше повідомлялося, що в ході телефонної розмови двох лідерів, президент Росії Володимир Путін закликав Обаму максимально використовувати наявні у американської сторони можливості, щоб не допустити застосування сили і кровопролиття.
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