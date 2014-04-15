Прес-служба Царьова заявляє, що він у тяжкому стані після побиття

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на його прес-службу.

«Після закінчення прямого ефіру на телеканалі ICTV народний депутат, кандидат у президенти України Олег Царьов зазнав нападу агресивного озброєного, який блокував будівлю телеканалу», – йдеться у повідомленні прес-служби депутата.

Кандидата у президенти Олега Царьова заблокували на телеканалі ICTV, куди він прибув для участі у передачі «Свобода слова». Активісти пробралися до автомобіля Царьова, в якому знайшли 3 помпові рушниці та боєприпаси до автомата Калашникова.

Читайте такожЦарьова відвезли в ГПУ. Він подякував "Правому сектору" за порятунокБлизько 2:30 Царьов вийшов до людей, які створили так званий коридором ганьби, активісти кричали йому вслід «Ганьба» і намагались закидати яйцями.

Забрати політика хотіли медики швидкої допомоги, однак його до карети не пропустили. Пізніше на білому мікроавтобусі Царьов поїхав геть.

Згодом з’явилася інформація, що Царьова після подій під стінами телеканалу ICTV відвезли в будівлю Генеральної прокуратури начебто для офіційної заяви щодо подій. Політик вийшов до преси, був роздягнений до пояса і повідомив, що від рук агресивно налаштованих активістів його врятував «Правий сектор».

Раніше, 11 квітня, прес-служба Царьова повідомляла, що він зник.