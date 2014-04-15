Керівником диверсантів у Слов'янську виявився офіцер російського спецназу Стрєлков - СБУ
Служба безпеки України встановила особу ватажка російської диверсійної групи, яка тероризує місцеве населення, захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію у східних областях України.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ним виявився громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Росії Ігор Стрєлков.
Саме його голос на записі телефонної розмови з московським куратором, оприлюдненому в ЗМІ 14 квітня, де він звітує про терор у Слов’янську та розстріл автомобіля з українськими правоохоронцями.
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У ході оперативно-слідчих дій затримані раніше співробітниками СБУ диверсанти упізнали Стрєлкова як людину, що їх вербувала і ставила завдання захоплювати адмінбудівлі у Харкові.
Встановлено, що на початку березня він прибув на територію Криму і координував захоплення російськими військовослужбовцями і представниками спецслужб РФ військових частин Збройних сил України, місцевих органів влади та управління автономії, викрадення військовослужбовців, активістів громадських організацій та інших громадян України й іноземців, які перебували у Криму.
Крім цього, Стрєлков вербує громадян України для подальшого використання в організації та проведенні підривних акцій на території нашої держави.
Диверсант особисто давав вказівку громадянам України «К» та «В» захопити та утримувати будівлю Харківської облдержадміністрації, військові частини та підрозділи правоохоронних органів з метою заволодіння зброєю в Луганській області.
15 квітня СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом організації громадянином РФ Стрєлковим умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведенні диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.