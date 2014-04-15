Турчинов змінив начальника Управління СБУ в Луганській області

13:36, 15 квітня 2014
Політика
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Олександра Петрулевича, призначеного на цю посаду 10 квітня, звільнили.

Олександр Петрулевич

Виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов змінив начальника управління Служби безпеки України в Луганській області, призначивши на цю посаду Михайла Грека.

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Про це йдеться в указы в.о. президента від 15 квітня, текст якого розміщено на президентському сайті.

Іншим своїм указом Турчинов звільнив з цієї посади Олександра Петрулевича, призначеного на цю посаду 10 квітня.

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