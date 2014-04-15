Турчинов змінив начальника Управління СБУ в Луганській області
13:36, 15 квітня 2014Політика
0 0
Олександра Петрулевича, призначеного на цю посаду 10 квітня, звільнили.
Петрулевича, який пробув на посаді очільника УСБУ в Луганські області 5 днів, звільнили
Виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов змінив начальника управління Служби безпеки України в Луганській області, призначивши на цю посаду Михайла Грека.
Читайте такожТурчинов призначив нового керівника Антитерористичного центру при СБУ
Про це йдеться в указы в.о. президента від 15 квітня, текст якого розміщено на президентському сайті.
Іншим своїм указом Турчинов звільнив з цієї посади Олександра Петрулевича, призначеного на цю посаду 10 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter