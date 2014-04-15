Козаки закликали уряд створити Раду для координації дій козацьких організацій і влади

Про це верховний отаман громадської спілки «Об’єднане козацтво України», генерал армії козацтва Валентин Соколовський сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні настав той час, який потребує від кожного з нас підніматись, записуватись в загони і давати відсіч агресору, ми - на порозі великої війни, і вона вже почалась», - заявив він.

Соколовський зазначив, що «ми провели установчий з’їзд (козацьких організацій - УНІАН). Як ніколи, всі виступили за об’єднання, ми підготували пропозиції Верховній Раді, виконуючому обов’язки президента України, РНБО, першому віце-прем'єр-міністру Віталію Яремі, який координує силові структури».

Читайте такожОдеські козаки закликали козаків Придністров'я не воювати проти України

«Ми розробили постанову Кабінету міністрів, яка затверджує раду з координації дій козацьких організацій і влади», - наголосив він.

Також верховний отаман повідомив, що козаки підготували конкретні пропозиції щодо заходів, яких необхідно вжити за нинішньої ситуації в Україні.

«Ми запропонували з 22 тисяч ДПС залишити 8 тисяч по областям, решту направити на Схід, все-таки люди навчені до зброї, також від 4 тисяч «Беркуту» половину відправити в найгарячіші точки України - там, де ходить російський спецназ», - сказав Соколовський.

За його словами, у разі бездіяльності органів влади, козаки організують масові акції.

«Якщо не буде реакції від влади, то через два-три дні ми будемо збирати мітинги для того, щоб держава швидко приймала рішення», - підкреслив Соколовський.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати сутички на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.