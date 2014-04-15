Туреччина заявила, що ніколи не визнає Крим російським
Туреччина ніколи не визнає Крим російським, для неї він завжди буде залишатися українським. Анкара так само не визнає результатів так званого референдуму.
Туреччина чітко задекларувала і дотримується позиції по демілітаризації Криму.
Про це йшлося під час переговорів Петра Порошенка з Президентом Туреччини Абдуллою Гюлем. Майже годинна зустріч Порошенка та Гюля була присвячена проблемам безпеки в регіоні. Велику увагу було приділено питанням питання захисту прав кримських татар, яке обидва політики визнали пріоритетним.
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Петро Порошенко наголосив на спільному баченні і твердому переконанні в тому, що в майбутньому спільними зусиллями ми повернемо Криму український статус. Сторони домовилися активізувати зусилля по проведенню прямих українсько-турецьких перемовин, які було запропоновано провести відразу ж після завершення президентських виборів в Україні.
Порошенко подякував Туреччині, яка проводить чітку політику підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, як в ООН, так і в інших міжнародних організаціях.
Порошенко також акцентував на тому, що Туреччина підтримує Україну в її діяльності щодо наведення порядку на своїй території, включаючи східні області, і докладе значних зусиль в координації зі своїми союзниками, щоб забезпечити мир і спокій в Чорноморському регіоні. Під час зустрічі були детально обговорені подальші спільні кроки по забезпеченню безпеки в цьому регіоні.
Окрему увагу під час розмови було приділено президентським виборам, які здатні стабілізувати ситуацію в Україні. Туреччина готова надіслати своїх спостерігачів і окремо наголосила на необхідності захисту виборчих прав кримських татар. «Сьогодні ми збираємося активно попрацювати ще над цією позицією», - заявив у відповідь Петро Порошенко.