Туреччина заявила, що ніколи не визнає Крим російським

Туреччина чітко задекларувала і дотримується позиції по демілітаризації Криму.

Про це йшлося під час переговорів Петра Порошенка з Президентом Туреччини Абдуллою Гюлем. Майже годинна зустріч Порошенка та Гюля була присвячена проблемам безпеки в регіоні. Велику увагу було приділено питанням питання захисту прав кримських татар, яке обидва політики визнали пріоритетним.

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Петро Порошенко наголосив на спільному баченні і твердому переконанні в тому, що в майбутньому спільними зусиллями ми повернемо Криму український статус. Сторони домовилися активізувати зусилля по проведенню прямих українсько-турецьких перемовин, які було запропоновано провести відразу ж після завершення президентських виборів в Україні.

Порошенко подякував Туреччині, яка проводить чітку політику підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, як в ООН, так і в інших міжнародних організаціях.

Порошенко також акцентував на тому, що Туреччина підтримує Україну в її діяльності щодо наведення порядку на своїй території, включаючи східні області, і докладе значних зусиль в координації зі своїми союзниками, щоб забезпечити мир і спокій в Чорноморському регіоні. Під час зустрічі були детально обговорені подальші спільні кроки по забезпеченню безпеки в цьому регіоні.

Окрему увагу під час розмови було приділено президентським виборам, які здатні стабілізувати ситуацію в Україні. Туреччина готова надіслати своїх спостерігачів і окремо наголосила на необхідності захисту виборчих прав кримських татар. «Сьогодні ми збираємося активно попрацювати ще над цією позицією», - заявив у відповідь Петро Порошенко.