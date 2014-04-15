Антитерористична операція ще не почалася, закінчується підготовчий етап - джерело

За оперативними даними групи «Інформаційний Супротив», екстремісти спробували захопити аеродром поблизу Слов'янська.

Про це в своєму Facebook написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

За його інформацією, охорона аеродрому чинила збройний опір. На її запит в район аеродрому прибули два бойові літаки, що застосували зброю не на ураження. Екстремісти в терміновому порядку зникли.

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За нашими даними, активна фаза антитерористичної операції на даний момент не розпочалася. Закінчується підготовчий етап, повідомив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

13 квітня Рада нацбезпеки і оборони України вирішила почати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.