Із Севастополя виведено український корабель управління «Донбас»

Про це повідомив веб-сайт газети МОУ «Флот України». Захоплений у березні корабель повернуто Військово-Морським Силам Україні згідно з досягнутими домовленостями під час переговорного процесу між оборонними відомствами України та Росії.

«Сьогодні, по обіді, за допомогою двох буксирів Чорноморського флоту корабель відшвартувався від причалу Вугільної бухти, пройшов уздовж Севастопольської бухти і, залишивши за кормою її бонові ворота, взяв курс до нового місця базування - порту Одеси», - зазначає газета.

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За інформацією командира бригади надводних кораблів капітана 1 рангу Олексія Доскато, перед початком руху було вжито усіх заходів щодо забезпечення безаварійної експлуатації матеріальної частини і недопущення навігаційних пригод. «У нейтральних водах, неподалік Севастополя, тільки-но «Донбас» опинився під повним контролем українських військових моряків, на ньому було піднято Військово-морський прапор», - повідомив командир бригади.

За словами Доскато, «на превеликий жаль, сьогодні від росіян ми отримали повністю пограбований корабель. І навряд чи стан технічної готовності його електромеханічної бойової частини дозволить ефективно експлуатувати корабель в морі».

Як повідомило УНІАН поінформоване військове джерело у Севастополі, на «Донбасі» пограбоване майно зв’язку, яке відіграє дуже важливу роль саме для корабля управління. Джерело додало, що не дивлячись на те, що «Донбас» буксирує український буксир, відсутність належних засобів зв’язку, а також досить непрості погодні умови, ускладнюють перехід корабля морем.

Корабель управління «Донбас» став четвертим після ракетного катера «Прилуки», танкера «Фастів» і судна розмагнічування «Балта», що після захоплення у березні російськими військовими був повернений Військово-Морським Силам Збройних Сил України та перебазований до Одеси.

На цей час в Криму представники оборонних відомств України і Росії у складі комісії продовжують роботу з уточнення графіка перебазування українських кораблів та суден. Зокрема, на 16 квітня заплановано прихід із Севастополя до порту Одеси колекторного судна «Шостка» і танкера «Судак». Також очікується вихід із заблокованого озера Донузлав середнього десантного корабля «Кіровоград».

Довідка УНІАН. Корабель управління «Донбас» увійшов до складу Військово-Морських Сил у 1997 році в результаті розподілу Чорноморського флоту. Тривалий час через дефіцит коштів не вдавалося повною мірою відновити його технічну готовність, і перш за все - ввести в дію матеріальну частину корабля. Ремонтно-відновлювальні роботи активізувалися після того як наприкінці 2010 року Міністерство оборони України виділило на це майже 4 млн.грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з Криму на материкову частину вийде корабель “Донбас”, а завтра - “Кіровоград”. Про це в інтерв'ю журналістам повідомив заступник глави Адміністрації президента України Сергій Сенченко.

Він зазначив, що сьогодні з Криму виходить корабель ”Донбас”, який до ранку буде в Одесі.

“На завтра планується виведення, якщо дозволить погода і не буде шторму, корабля “Кіровоград”, - додав він.

Також Сенченко повідомив, що з Криму виводиться й інша військова техніка, яка перебуває в нормальному стані або підлягає ремонту.

Він повідомив, що підготовлено проект розпорядження уряду, яке завтра може бути підписано, про проведення утилізації старої військової техніки в Криму.

За словами Сенченка, у процесі консультацій з РФ українській стороні пообіцяли, що “не буде перепон в частині утилізації тієї техніки, яку недоцільно везти” на материкову частину.

Виведення кораблів ВМС України з території Криму до портів, розташованих на материковій частині, розпочалось 11 квітня.