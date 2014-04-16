У Сумах обстріляли помешкання координатора "Правого сектору"

Про це Віталій Ляшок повідомив на своїй сторінці у Facebook. Наразі на місці події працює слідча група міліції, повідомляє Радіо Свобода.

"Півгодини тому стріляли мені у вікно. Трохи не вбили молодшого сина. Куля пройшла у 20 сантиметрах від нього. Бізнеса не маю. Висловлюю патріотичні переконання. Підозрюю проросійських зрадників. Вони відомі всім у місті", - написав він.

Читайте такожНевідомі штурмували ТРК у Донецьку. Стріляли з автоматівПредставники «Правого сектора» вважають напад спробою залякати Віталія Ляшка, пов’язуючи це з його політичною діяльністю. У скоєному підозрюють представників проросійських організацій, зокрема спортивний клуб Шостки «ШКІД», чию діяльність пов’язують з народним депутатом Ігорем Молотком.

На адресу «ШКІД» та його керівника Олександра Кривуля лунали звинувачення у рекеті, їх називали організованою злочинною групою.

Як повідомлялося раніше, того ж вечора у Сумах було жорстоко побито місцевого журналіста Євгена Положія.