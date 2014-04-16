У Сумах жорстоко побили журналіста

Про це у себе на Facebook повідомила Ганна Положій.

"Сьогодні, 15 квітня, о 22:00 Євгена Положія жорстоко побили у власному гаражі. Він приїхав додому, загнав машину в гараж, не встиг вийти з авто як отримав удар по голові, його кинули на підлогу заламали руки і били, ліву руку зламали, відкритий перелом", - написала вона.