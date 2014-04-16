Міністр оборони виїхав у Краматорськ, про введення НС не йдеться - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи на питання, чи обговорювалася перспектива введення НС, він сказав: «Ні». Водночас Ярема підтвердив, що парламент сьогодні на своєму засіданні підтримав ті заходи, які здійснюють силові структури, зокрема МВС і Міноборони, у східних областях.

Читайте такожБронетехніка на сході не захоплена, а "партизанським методом проникла до бойовиків" - Соболєв

Кажучи про ситуацію в Краматорську, зокрема, щодо захоплення української бронетехніки, Ярема зазначив, що міністр оборони виїхав туди, і доповість про ситуацію. «Міністр оборони виїхав на місце, і він доповість інформацію», - сказав Ярема.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Читайте також"Мирні мешканці Слов'янська" миттєво освоїли керування БМД

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Однак РФ не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Читайте такожУкраїнські силовики ідентифікували російських десантників на сході

6 квітня у Луганську, Харкові та Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами захопили органи державної влади.

15 квітня український спецназ звільнив від терористів раніше захоплений ними аеропорт в Краматорську.

16 квітня на вулицях Краматорська з'явилася бронетехніка з російськими прапорами. Міноборони це спростовує.