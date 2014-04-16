Євросоюз повинен запровадити проти Росії такі ж санкції, як проти Ірану - євродепутат

Про це УНІАН повідомила прес-служба депутата, зауваживши, що з такою заявою він виступив сьогодні під час дискусії в Європарламенті на тему останніх українських подій.

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"Необхідні негайні санкцій Європейського Союзу третього рівня, санкції, котрі ми застосували проти Ірану, а саме економічна та фінансова блокада", - сказав він.

Депутат, котрий входить до найчисленнішої партії в ЄС - Європейської народної партії - назвав нинішні події "переломними" для безпеки європейського об'єднання та для європейської політики "Східне партнерство".

"Росія реалізовує військову агресію в Україну поступово, використовуючи "тактику салямі" - ми повинні її зупинити", - наголосив він.

Саріуш-Вольський відзначив, що основоположні принципи ООН дають Україні повне право використовувати військових для оборони своєї території.

Він також закликав Євросоюз негайно вислати європейську місію спостерігачів на Схід України та на кордон з Росією так само, як це мало місце раніше у Грузії.

"Ставкою є не лише Україна, ставка - це європейська безпека", - заявив депутат, котрий також представляє польську партію влади "Громадянська платформа" (РО).