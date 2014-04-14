ЄС просить Москву скасувати мандат на використанні армії проти України
Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ закликає Москву негайно скасувати мандат Ради Федерації на право Президентові Володимиру Путіну застосовувати російські збройні сили на всій території України.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Люксембургу, про це йдеться у Висновках Ради, оприлюднених після засідання за участі глав дипломатій 28-ми країн-членів ЄС.
"Рада ще раз наголошує на своїй сильній підтримці єдності, суверенітету та територіальній цілісності України і закликає Росію до цього ж. Рада ЄС вимагає від Росії відвести війська від українського кордону та негайно скасувати мандат Ради Федерації на використання військ на укранській території. Будь-яка загроза використання сили проти України чи інших країн неприйнятна і має бути негайно зупинена," - йдеться у Висновках Ради ЄС.
Щодо ситуації на сході України, то Рада ЄС закликає усі сторони бути виваженими і хвалить українську владу за стриманість під час проведенння антисепаратиських операцій у східних регіонах країни.
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Рада ЄС ще раз засудила незаконну анексію Криму та Севастополя Росією і наголосила, що не визнає її, а також заявила про підготовку економічних санкцій проти Криму.
"Рада очікує від Єврокомісії оцінки правових наслідків анексії Криму і очікує на пропозиції щодо економічних, торгівельних і фінансових обмежень щодо Криму,", - йдеться в висновках.