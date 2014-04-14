ЄС просить Москву скасувати мандат на використанні армії проти України

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Люксембургу, про це йдеться у Висновках Ради, оприлюднених після засідання за участі глав дипломатій 28-ми країн-членів ЄС.

"Рада ще раз наголошує на своїй сильній підтримці єдності, суверенітету та територіальній цілісності України і закликає Росію до цього ж. Рада ЄС вимагає від Росії відвести війська від українського кордону та негайно скасувати мандат Ради Федерації на використання військ на укранській території. Будь-яка загроза використання сили проти України чи інших країн неприйнятна і має бути негайно зупинена," - йдеться у Висновках Ради ЄС.

Щодо ситуації на сході України, то Рада ЄС закликає усі сторони бути виваженими і хвалить українську владу за стриманість під час проведенння антисепаратиських операцій у східних регіонах країни.

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Рада ЄС ще раз засудила незаконну анексію Криму та Севастополя Росією і наголосила, що не визнає її, а також заявила про підготовку економічних санкцій проти Криму.

"Рада очікує від Єврокомісії оцінки правових наслідків анексії Криму і очікує на пропозиції щодо економічних, торгівельних і фінансових обмежень щодо Криму,", - йдеться в висновках.