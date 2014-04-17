На шахтах України посилили охорону

Про це повідомляє Сегодня.

На територіях вугледобувних підприємств збільшили кількість охоронного персоналу і перевели його на цілодобовий режим роботи.

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