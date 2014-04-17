Лавров заявив, що на зустрічі в Женеві федералізація України не обговорювалася

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав журналістам за підсумками зустрічі.

«Ми не використовували якихось термінів», - сказав Лавров, відповідаючи на запитання, чи обговорювався федеральний статус України в рамках конституційної реформи.

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За його словами, терміни можуть бути найрізноманітнішими – федерація, в якій права суб'єктів усічені (як у Росії - УНІАН), а може бути держава формально унітарна, де влада настільки децентралізована, що «деякій федерації завидно буде».

«Головна концептуальна основа цієї зустрічі полягала в тому, що всі приїхали на неї, розуміючи, що йдеться про необхідність послати сигнал усім українським сторонам, що на них лежить відповідальність за вихід із нинішньої кризи. І якщо вони сядуть і домовляться про те, яку кількість повноважень буде залишено в регіонів, яку буде передано в центр, як кожен регіон зможе захистити свою культуру, історію, мову, як на території кожного регіону можуть бути забезпечені ті ж самі права для регіональних меншин, тоді Україна буде сильною державою, яку ми всі хочемо бачити, тоді Україна буде тою самою сполучною ланкою між Заходом і Сходом і дозволить оздоровити атмосферу в усій євроатлантиці», - сказав Лавров.

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Він повідомив, що передав США документи, отримані від Партії регіонів, Луганської облради, руху «Південний схід», де викладено бачення нової Конституції. За словами Лаврова, в документі є пункт про широкий національний діалог у контексті конституційної реформи.