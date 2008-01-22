Ющенко вимагає позбавити нардепів недоторканності ще до кінця тижня

Президент України Віктор Ющенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування депутатської недоторканності, повідомляє прес-служба Президента.

«З моєї ініціативи до парламенту вже внесено законопроект про скасування депутатської недоторканності. Наполягаю, щоб він був схвалений ще на цій сесії», – сказав Глава держави, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України.

Президент підкреслив, що «наведення порядку у владі, облаштування справедливого ладу в країні і гарантування того, що закон – таки один для всіх», є, безумовно, однією з основ національної незалежності нашої держави.