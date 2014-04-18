У Тернополі передано до суду справу про продаж міліціонерами зброї, з якої вбили мера Феодосії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор області Юрій Гулкевич.

«Встановлено, що у 2013 році один з інспекторів та начальник складу з озброєння відділу ресурсного забезпечення управління матеріального забезпечення УМВС України в області, діючи за попередньою змовою, склали фіктивні документи про знищення зброї та незаконно заволоділи обрізом мисливської рушниці. Надалі правоохоронці збули вогнепальну зброю невстановленій слідством особі. У липні 2013 року з вищевказаного обрізу було вбито мера міста Феодосії», – розповів Гулкевич.Читайте такожЗМІ: У Феодосії оголосили винагороду за інформацію про вбивство мера

За його даними, на даний час обоє обвинувачених відсторонені від займаних посад, стосовно них суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У суд справу передали минулого тижня. Працівників міліції звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї), ч.2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч 28 липня 2013 року пострілом в спину було вбито мера Феодосії.

Невдовзі прокуратурою Тернопільської області було розпочато розслідування стосовно працівників Тернопільського УМВС, які допустили до того, що мисливський обріз, який проходив як речовий доказ, а потім мав бути утилізованим, потрапив до рук вбивці.