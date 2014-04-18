Кримські сепаратисти планують вирішити питання про роботу казино на півострові до 1 травня

Питання про функціонування гральних зон у Криму буде вирішене до 1 травня. Про це повідомив сьогодні виконуючий обов'язки глави Криму Сергій Аксьонов, передає Крыминформ.

"До 1 травня ми визначимося, як це буде функціонувати. Казино та гральних зон по всьому Криму не буде. Все буде зосереджено в одному місці", - зазначив він.

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Раніше Аксьонов повідомляв, що проект створення гральної зони в Криму розробляється - готується техніко-економічне обґрунтування. За його словами, "є рішення про те, що взагалі буде створена гральна зона в Криму".

У свою чергу віце-прем'єр РФ Дмитро Козак повідомив, що пропозиції щодо можливості створення в Криму гральної зони повинні бути подані до 15 квітня.