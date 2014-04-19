Янукович весь час перебував у Сочі - російські ЗМІ

Після того, як у російських ЗМІ з'явилася інформація про повернення Януковича в Україну на Великдень, у журналі розповіли свою інформації щодо місця перебування втікача, повідомляє журнал "Російський піонер".

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"Тепер, коли називається точна або хоча б приблизна дата, ми можемо повідомити, що колишній президент України весь цей час був в Сочі, а не в Барвисі, як повідомлялося раніше. І жив в більш-менш спартанських умовах. У Сочі він провів як Олімпійські, так і Паралімпійські ігри, подивившись їх, втім, по телевізору. Так що він не так далеко від України і тим більше від Ростова-на-Дону", - повідомили журналісти.