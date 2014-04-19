Газова агресія Росії ставить під загрозу постачання газу до Європи – Канівець

Про це заявив керівник виборчого штабу кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка, народний депутат України Олег Канівець.

«Про які борги Росії можна казати після того, як та вторглася до України, захопила Крим і завдала збитків сумою аж до 500 мільярдів гривень? Це не що інше як черговий акт агресії», – сказав він.

На думку Канівця, такі дії поставлять під безпосередню загрозу постачання газу до Європи і суттєво ускладнять виконання Украною своїх функцій держави-транзитера, які вона сумлінно виконує. «Це питання повинно розглядатися світовим співтовариством», – сказав він.

«Якщо Путін «переведе Україну на передоплату» за газ, його потрібно перевести на «передоплату» за транзит газу до Євросоюзу, за авіаційне, залізничне сполучення тощо», – вважає Канівець.

В той же час політик нагадав, що Росія заплатила Україні за транзит до 2015-го року. Проте заплатила за цінами, які не були для нас економічно вигідними.

За його словами, ультиматум Путіна є ще одним свідченням того, що Росія є ненадійним постачальником газу, тому Україна та ЄС повинні вжити нагальних заходів щодо зменшення газової залежності від РФ. «Це може бути скорочення споживання газу, реверсне постачання із Польщі, Словаччини та Угорщини, збільшення частки споживання вугілля та розробка родовищ сланцевого газу», – уточнив народний депутат.