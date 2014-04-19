Лавров і Керрі обговорили виконання женевських домовленостей

Повідомляє 5 канал з посиланням на прес-служба Державного департаменту США.

Розмова відбулася з ініціативи американської сторони. Керрі нагадав Лаврову, що згідно з женевськими угодами всі протестувальники в Україні повинні здати зброю і звільнити захоплені адмінбудівлі.Читайте такожРФ про зустріч у Женеві: Коли ми говоримо про роззброєння, маємо на увазі "Правий сектор"

Держсекретар наголосив: найближчі кілька днів - стануть вирішальними для виконання домовленостей. Ключову роль у цьому процесі має відіграти спостережна місія ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що звільнення адмінбудівель є однією з умов женевської чотирьосторонньої угоди.