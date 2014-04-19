Лавров і Керрі обговорили виконання женевських домовленостей
11:21, 19 квітня 2014Політика
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Телефонну розмову щодо України провели держсекретар США Джон Керрі та чільник російського МЗС Сергій Лавров.
Лавров і Керрі обговорили виконання женевських домовленостей/ Reuters
Повідомляє 5 канал з посиланням на прес-служба Державного департаменту США.
Розмова відбулася з ініціативи американської сторони. Керрі нагадав Лаврову, що згідно з женевськими угодами всі протестувальники в Україні повинні здати зброю і звільнити захоплені адмінбудівлі.Читайте такожРФ про зустріч у Женеві: Коли ми говоримо про роззброєння, маємо на увазі "Правий сектор"
Держсекретар наголосив: найближчі кілька днів - стануть вирішальними для виконання домовленостей. Ключову роль у цьому процесі має відіграти спостережна місія ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що звільнення адмінбудівель є однією з умов женевської чотирьосторонньої угоди.
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