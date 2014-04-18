Україна хоче залучити ОБСЄ до процесу передачі захоплених будівель на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі сьогодні в Києві.

За його словами, на сьогодні запланована його зустріч з послом Швейцарії в Україні, як країни, яка зараз головує в ОБСЄ, та із заступником керівника моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

“Ми хочемо обговорити з ними питання графіку і залучення представників моніторингової місії ОБСЄ до процесу деескалації, до передачі будівель”, - сказав Дещиця.

За його словами, представники моніторингової місії ОБСЄ вже перебувають в східних регіонах України, зокрема десятеро з них в Донецьку. Загалом, за словами Дещиці, в Україні перебувають понад 100 представників моніторингової місії ОБСЄ.

Він сказав, що у зв'язку з необхідністю реалізації Женевських домовленостей, Україна буде просити, щоб до Донецька керівництво місії направило більшу кількість представників місії.

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Також глава МЗС зазначив, що посол Швейцарії в Україні вже має досвід передачі захоплених будівель і був присутній під час передачі будівлі Київської міської державної адміністрації в лютому цього року.

“Мої попередні розмови підтвердили, що він готовий взяти участь і в подібного роду заходах в Донецькій чи Луганській областях”, - сказав Дещиця.

Як повідомлялося, 17 квітня в Женеві відбулася зустріч з подолання кризи в Україні, в якій брали участь виконуючий обов'язки глави МЗС України Андрій Дещиця, високий представник ЄС у закордонних справах і політику безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Результатом зустрічі стало підписання документа про спільні зусилля керівництва Росії, США, Євросоюзу і України з врегулювання напруженої ситуації в Україні.

Сторони домовилися, що всі незаконні озброєні формування мають бути роззброєні, а захоплені будівлі звільнені.

Також досягнуто домовленості, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має відігравати провідну роль у допомозі українській владі і місцевим громадам у реалізації заходів з деескалації ситуації. США, ЄС, Росія підтримуватимуть цю місію, включаючи направлення спостерігачів.

Крім того, буде гарантовано амністію протестувальникам і тим, хто залишить будівлі та інші громадські місця, і здасть зброю, за винятком тих, хто винен у серйозних злочинах.