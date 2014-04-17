У Харкові через загрозу сепаратистських провокацій Євромайдан скасував недільне віче
19:20, 17 квітня 2014Політика
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У Харкові через загрозу провокацій Євромайдан скасував великоднє віче 20 квітня.
У Харкові не проводитимуть великоднього віче
Про це УНІАН повідомили у Координаційній раді харківського Євромайдану.
«Великдень – родинне свято! Закликаємо патріотів провести Свято Великодня у колі родичів та близьких. Віче 20 квітня – скасовано. Піддаватися на ворожі закиди – наражати себе на марну небезпеку. Нехай переможе християнська любов до ближнього. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!», - зазначили в коордраді.
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Водночас у неділю, 20 квітня, у Харкові очікується проведення масового мітингу активістів Антимайдану.
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