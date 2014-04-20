Самопроголошений "народний мер” Слов'янська попросив Путіна ввести у регіон війська - ЗМІ

Самопроголошений "народний мер" і очільник ополчення Слов`янська Донецької області В’ячеслав Пономарьов звернувся до керівництва Росії з проханням ввести в регіон миротворчі сили ”для захисту від Національної гвардії і ”Правого сектора”.

Про це Пономарьов заявив на екстреній прес-конференції у зв`язку з нічною перестрілкою на околиці Слов`янська, повідомляє РИА Новости.

”Вбивають наших братів... Вони не розмовляють з нами, а просто вбивають”, — заявив Пономарьов.

Читайте такожСБУ: зовнішній напад на блокпост у Слов'янську інсценували

«Сьогодні місто живе у стані облоги з боку «Правого сектору», - додав він.

На думку Пономарьова, захистити Слов`янськ від «Правого сектора» може тільки Росія, тому він вирішив звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про введення миротворчих сил на територію Донецької і Луганської областей.

Читайте також«Правий сектор» заявляє про непричетність до перестрілки у Слов’янську

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, сьогодні вночі в Слов`янську під час перестрілки між двома групами громадян одна людина загинула, а три - одержали поранення.

«У місті Слов`янськ Донецькій області 20 квітня близько 3.00 на блокпосту між двома групами громадян виникло озброєне зіткнення. У результаті одна людина загинула і три одержали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано», - зазначається у повідомленні МВС.

Читайте такожРосія звинувачує "Правий сектор" у порушенні великоднього перемир'я

У повідомленні підкреслюється, що подробиці даного інциденту уточнюються.

Деякі російські ЗМІ розповсюдили інформацію про причетність до перестрілки у Слов`янську представників «Правого сектору».

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар заявила, що інформація, розповсюджена російськими ЗМІ, про причетність представників «Правого сектору» до перестрілки у Слов`янську, є російською провокацією, а її призначення — показати, що ситуація в Україні неконтрольована.

Пізніше «Правий сектор» заявив, що не має відношення до перестрілки у Слов`янську, а спроби російських ЗМІ пов`язати ці події з представниками організації, спрямовані на залякування людей на сході України.