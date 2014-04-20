РНБО: інформація про причетність «Правого сектора» до перестрілки у Слов`янську - провокація РФ

Інформація, розповсюджена російськими ЗМІ, про причетність представників «Правого сектора» до перестрілки у Слов`янську, внаслідок якої одна людина загинула, а трьох було поранено, є російською провокацією, а її призначення — показати, що ситуація в Україні неконтрольована.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар.

«Повідомлення російських журналістів про перестрілку між нібито «Правим сектором» та «самооборонцями» в Слов’янську обгрунтоване якимись «візитівками Яроша» та «невідомою зброєю», кількість загиблих, яка зростає з кожною годиною, якісь «подробиці» доказів, яких ніхто не бачив, - це ідеальний зразок російської пропаганди, який сьогодні тиражують чимало не лише російських, але й іноземних ЗМІ», - написала Сюмар.

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На її переконання, задум російських пропагандистів спрямований на те, щоб показати, що ситуація в Україні виходить з-під контролю навіть на свята, розгорнути тезу про «громадянську війну» в Україні, здійснити чергову хвилю інформпідготовки до обгрунтування вторгнення.

Також Сюмар просить представників ЗМІ ретельно перевіряти інформацію.

«Прохання до журналістів - перевіряти інформацію замість того, аби ставати інструментами в інформаційній війні проти України, російські ЗМІ сьогодні - головне джерело дезінформації про Україну», - написала заступник секретаря РНБО.

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«Готуємо відповідне звернення до провідних світових медіакомпаній. ”Дезу” треба блокувати, а не тиражувати. Посилання на російські медіа має стати прикладом ”неякісної журналістики” з огляду на те, як часто там подається відверта брехня, необхідна для підтвердження ідеологічних міфів, придуманих на обслуговування завдань Кремля в контексті війни проти України», - додала Сюмар.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, сьогодні вночі у Слов`янську під час перестрілки між двома групами громадян одна особа загинула, а троє отримали поранення.

«У місті Слов’янську Донецької області 20 квітня близько 3.00 на блок-посту між двома групами громадян виникла збройна сутичка. Внаслідок цього одна особа загинула та три отримали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано», - говориться в повідомленні МВС.

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У повідомленні підкреслюється, що подробиці даного інциденту уточнюються.

Деякі російські ЗМІ поширювали інформацію про причетність до перестрілки у Слов`янську представників «Правого сектору».