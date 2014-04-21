Як Янукович тікав з України - розслідування журналістів

Повітряні судна Віктора Януковича, на яких він втікав з Києва перелетіли до Москви. Це ТСН.Тиждень підтвердили в аеропорті Внуково, де наразі і стоять два вертольоти і літак екс-президента.

Більше того - цьому транспорту українські чиновники дозволили вилетіти з донецького аеропорту уже в середині березня. Ймовірно, що за екс-гарантом ніякої погоні й не було.

Читайте такожПроти Януковича порушено шосте кримінальне провадження - ГПУ

Наприкінці лютого, коли у Києві рахують десятки розстріляних активістів, Янукович із 21 охоронцем на двох гелікоптерах попрямував у Харків, начебто на з'їзд Партії регіонів. В аеропорт Харкова він прибув вночі 22 лютого та їде у президентську резиденцію - секретний об'єкт, "обкомівська дача", розташована у лісопарку. Обслуговуючий персонал попередили за дві години до приїзду важливого гостя та змусили покинути дачу. Пообіді Янукович з кортежем відправився із резиденції в аеропорт. Вже за годину (22 лютого о 16:00) екс-гарант з охороною приземлився в Донецьку.

Метою поїздки було - дістатися реактивного літака "Фалькон" та втекти у Москву. Раптом перший ляпас - заборона на виліт через відсутність належних документів. Проте тоді його не затримали. Як розповіли очевидці, переляканий Янукович дочекався машини та поїхав ховатися за мури Рената Ахметова у донецький ботсад.

Після того, із резиденції донецького бізнесмена, Янукович рвонув Маріупольською трасою. Це був найзагадковіший відрізок його маршруту, бо кінцевим пунктом призначення було чисте поле. Очевидці розповідають, що туди ж з'їхалися десятки дорогих автомобілів. прилетіли два досі неопізнані гвинтокрили. Кажуть, що Янукович з двома синами піднявся в небо і за кілька годин вони повернулися. Саме з цього часу Янукович приймає рішення тікати в Росію через Крим та прощається зі старшим сином Олександром, який відправляється в Луганськ. Місцеві стверждують, що він і досі там пербуває.

Молодший син їде з батьком в Ялту. Далі маршрутом керував начальник охорони Кобзар, координуючи план дій з Росією. Колишній офіцер УДО повідомив, що Януковичу дозволили покинути Україну: "Або не знали, що з ним робити... Звучала сума у 2,5 млрд чогось там... розмови ходили, але я не бачив цих грошей".

Читайте такожЯнуковича контролює російська військова розвідка - СБУ

23 лютого Янукович заїхав у СБУ в Ялті, де держохоронці пишуть заяви на звільнення. 15-теро удошників залишилося з ним і оселилися вони у російському пансіонаті поряд з найвідомішим рестораном "Тіфліс", який місцеві називают президентським.

23 лютого ввчері Аваков і Наливайченко полюють за Януковичем. А Януковича вивозять в Росію дорогою з Ялти. Його кортеж із трьох авто спокійно могли перехопити, але не зробили цього, впевнений начальник УДО Кулик, бо не мали законних підстав затримувати ще чинного за законом президента. О 23:30 у Козачій бухті Януковича зустріли морпіхи 810 окремої бригади морської піхоти ЧФ, садять на десантний катер і вже за добу він дістається берегів Новоросійська.