Янукович тікав з України через Севастополь - Наливайченко

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Шустер Live", повідомляє ТСН.

"Його через Севастополь вивезли", - сказав голова СБУ, не уточнивши, яким саме транспортом, однак зазначивши, що Януковича супроводжували, в тому числі, громадяни Росії. За словами Наливайченка, о 19:00 22 лютого він разом з Арсеном Аваковим вилетів з Києва до Сімферополя, щоб затримати Януковича.

Читайте такожДержохорона заявила, що головний охоронець Януковича також втік до РосіїОднак, за інформацією голови СБУ, о 19:20 кортеж Януковича, який прямував до однієї з резиденцій, змінив маршрут. Кортеж відмовився від супроводження співробітників Управління державної охорони та з трьома машинами рушив до Севастополя, звідки пізніше перебрався в Росію.

Як повідомлялося раніше, Наливайченко пригрозив Януковичу міжнародним трибуналом, якщо той не з'явиться на допит в Україну.