Янукович тікав з України через Севастополь - Наливайченко

16:34, 05 квітня 2014
Політика
11 0

Екс-президент Віктор Янукович втік з України в ніч з 22 на 23 лютого через Севастополь. 

Янукович тікав до Росії через Севастополь / REUTERS

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Шустер Live", повідомляє ТСН.

"Його через Севастополь вивезли", - сказав голова СБУ, не уточнивши, яким саме транспортом, однак зазначивши, що Януковича супроводжували, в тому числі, громадяни Росії. За словами Наливайченка, о 19:00 22 лютого він разом з Арсеном Аваковим вилетів з Києва до Сімферополя, щоб затримати Януковича.

Читайте такожДержохорона заявила, що головний охоронець Януковича також втік до РосіїОднак, за інформацією голови СБУ, о 19:20 кортеж Януковича, який прямував до однієї з резиденцій, змінив маршрут. Кортеж відмовився від супроводження співробітників Управління державної охорони та з трьома машинами рушив до Севастополя, звідки пізніше перебрався в Росію.

Як повідомлялося раніше, Наливайченко пригрозив Януковичу міжнародним трибуналом, якщо той не з'явиться на допит в Україну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter