Сепаратисти напали на Меджліс через прапор України, до жінок застосували силу

Сьогодні близько 11 години на будівлю Меджлісу кримськотатарського народу скоїли напад.

Про це 15 минутам повідомив генеральний директор "Фонду "Крим", член Меджлісу Різа Шевкієв.

За його словами, невідомі люди в камуфляжі увірвалися в будівлю представницького органу, щоб зняти український прапор і встановити кримський. В результаті постраждали жінки - вахтер Зодіє Салієва, прес-секретар Лілія Муслімова та головний бухгалтер "Фонду "Крим" Марлена Сейтасанова, які перебували в Меджлісі.

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Як повідомив Шевкієв, до жінок застосували фізичну силу.

"Ніяких вказівок щодо зняття прапора у них не було", - заявив він.

Зараз члени Меджлісу зняли з будівлі кримський прапор, а замість нього повісили кримськотатарський національний прапор. На місце події викликали правоохоронців, але поки вони не з'явилися.

"Цей хлопчина сказав: я повернуся, а його "колеги" сказали посадять мене і головбуха "Фонду "Крим", і ми відповімо за те, що надали їм "опір", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Меджлісу Лілія Муслімова.

Пізніше вона додала:

"Шановні люди! все, що я розмістила на своїй сторінці, може мати особливі наслідки для мене самої ж.... Мій телефон неодноразово вихоплювали представники самооборони, при цьому обзивали численними "ввічливими" термінами".... не вимагайте під кожною фоткою мемуарів...."

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Відзначимо, державний прапор України після довгої відсутності з'явився на будівлі Меджлісу після приїзду в Крим народного депутата Мустафи Джемілєва.